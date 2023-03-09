محافظ الإسكندرية يستقبل سفراء 11 دولة لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس سفراء 11 دولة، وذلك في إطار الزيارة التي نظمها السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية للسفراء الآسيويين المعتمدين بالقاهرة إلى مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية بهدف بحث سبل التعاون بين الأكاديمية وسفراء هذه الدول.

رحب محافظ الإسكندرية بسفراء الدول الآسيوية وأستراليا مُقدمًا الشكر للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية على تنظيم الزيارة، مُتمنيًا أن تكون الزيارة للإسكندرية والأكاديمية مُثمرة وتدعم جهود بناء القدرات والتعاون المُثمر خاصة أن الأكاديمية تُقدم خدماتها التعليمية والتدريبية والبحثية فى مجالات الإدارة والهندسة وتقوم بدور الناقل لأحدث البرامج التعليمية إلى المنطقة العربية التي يتم تقديمها في أكبر الجامعات على مستوى العالم.

محافظ الإسكندرية: الأكاديمية تقدم خدماتها للدول العربية

وقال الشريف إن الأكاديمية العربية استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات خلال هذه السنوات فهي تقدم خدماتها للطلبة المصريين والعرب والطلبة الأفارقة ليس فقط في مجال دراسة النقل البحري ولكن أيضًا الطب والصيدلة والإعلام وغيرها من المجالات، لذلك نفخر بوجود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، كونها أحد الأذرع الفعالة وإحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية، والتي تًقدم خدماتها للدول العربية لتحقيق أهدافها الوطنية.

تعريف سفراء الدول الآسيوية وأستراليا برؤية الأكاديمية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هذه الزيارة تهدف إلى تعريف سفراء الدول الآسيوية وأستراليا برؤية ورسالة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الصعيد التقني والعلمي في إطار ما تقدمه من منح دراسية وما تتيحه من برامج تعاون مع الدول الآسيوية، إضافة إلى استعراض المبادرات الوطنية التي تشارك فيها الأكاديمية مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لذلك أتمني كل التوفيق لإنجاح الزيارة ، وخلق مزيد من التعاون بين كافة الأطراف.

ودعا اللواء محمد الشريف السفراء لزيارة معالم الإسكندرية التي يتواجد بها أعرق وأقدم الشوارع والمكتبات والمتاحف والجامعات والمساجد والكنائس، والتي استضافت وتستضيف كل الأطياف والحضارات .

بدوره قال السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشؤون الأسيوية، إنه يرى الآن أن الأكاديمية ليست فقط مؤسسة تعليمية ولكنها أيضًا منظمة دولية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنظمة إقليمية دولية تعمل بجمهورية مصر العربية منذ إنشائها فهي بذلك واحدة من أقدم المنظمات الإقليمية الدولية الموجودة، كما قدم الشكر لمحافظ الإسكندرية والدكتور إسماعيل عبدالغفار على حفاوة الاستقبال.

مسيرة الأكاديمية البحرية منذ 1972

تضمن اللقاء عرضًا حول مسيرة الأكاديمية منذ إنشائها عام 1972 وقيامها بالعمل في مجالات عديدة سواء في التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، وجاء بحضور الدكتور مير حمزه نائب رئيس الأكاديمية للتطوير المؤسسي، والدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤون الأفريقية والآسيوية والشؤون البحرية، والسادة سفراء دول أستراليا، بنجلاديش، إندونيسيا، كازاخستان، منغوليا، مينامار، نيوزيلندا، سريلانكا، أوزبكستان، فيتنام، وطاجيكستان، وعدد من قيادات الأكاديمية.