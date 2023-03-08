محافظ الإسكندرية: استمرار المرور على المحال للتأكد من التزامها بالأسعار

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف، استجابت خلال اليومين الماضيين لشكاوى المواطنين، خاصة بنطاق حي العجمي فيما يختص بضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، وشنت عدة حملات على المحال العامة بمناطق البيطاش والهانوفيل لمراجعة قوائم الأسعار والتأكد من اعتمادها من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، أوضح المحافظ أنه خلال اليومين الماضيين جرى تفقد 156 محلا عاما «مطاعم - كافيهات - مقاهي - حلواني» بمناطق البيطاش والهانوفيل، من قبل مفتشي الادارة المركزية للسياحة والمصايف، والتعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمحال العامة المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

استمرار سلسلة حملات منع استغلال المواطنين ن

وأشار اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أنه خلال الحملات التي استهدفت المحال العامة في شارعي البيطاش والهانوفيل الرئيسيين، تبين وجود 14 محلا تبيع بقوائم أسعار منتهية ويلزم تجديدها، وقد جرى استدعاء مسؤولي المحال لمقر الإدارة لمراجعة الأسعار وتجديد قوائمها وإعلانها بشكل ظاهر للجمهور.

وأوضح أنه خلال الحملات جرى ضبط 8 محال تبيع بأزيد من الأسعار المعتمدة من الإدارة، وجرى استدعاء مديريها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، كما جرى ضبط محال تبيع بأسعار غير معتمدة، ولم يبلغ الإدارة بها، وعددها 19، واتخذت الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

مصايف الإسكندرية تتابع شكاوى المواطنين

وأكد «رشاد» أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تتابع الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويجرى التحقق من صحتها، بالإضافة إلى المرور على المحال المخالفة لقوائم الأسعار المعتمدة، لافتا إلى أن الإدارة على استعداد تام لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم عبر بريد الصفحة الرسمية.