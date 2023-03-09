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77.5 مليار جنيه أذون خزانة بالبنوك الثلاثاء المقبل بعائد 22.6% مقدما

كتب:

محمد الدعدع
02:31 م | الخميس 09 مارس 2023
أرشيفية

أرشيفية

يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة مصرية في البنوك، الثلاثاء المقبل، بقيمة إجمالية 77.5 مليار جنيه، عبر 4 آجال هي «13 مليار جنيه لأذون الـ 3 أشهر، 20 مليار جنيه لأذون الـ 6 أشهر، 21 مليار جنيه لأذون الـ 9 أشهر، و23.5 مليار جنيه لأذون الخزانة أجل عام واحد».

ارتفاع أسعار الفائدة إلى 22.6%

وارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، في العطاء الأخير إلى 22.645%، وهو ما يعزز من جاذبية أذون الخزانة المصرية ذات العائد المرتفع، في وقتٍ يُستحق العائد مقدماً في اليوم التالي لقبول العطاء من جانب البنوك المركزي المصري، وهو ما يفسر إقبال المستثمرين والبنوك والمؤسسات للاكتتاب في أذون الخزانة المصرية.

طرح وإدارة عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل

ويُدبر «المركزي» نيابة عن وزارة المالية، عبر طرح وإدارة عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية» ما يلزم للحكومة من السيولة لتغطية النفقات على بنود الموازنة العامة للدولة وسد العجز في الموازنة.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أبقت على سعري الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% في اجتماعها فبراير الماضي، وهي نفس مستويات سعر الفائدة في الاجتماع السابق له في ديسمبر 2022.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.