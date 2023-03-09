الكشف عن نسب تنفيذ المشروعات الخدمية في فاقوس بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس نسب تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مشروعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة فاقوس أنه جار تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع عبد المنعم رياض وتفريعاته من مدخل فاقوس حتى مزلقان المركز بطول 1.5 كم وعرض 23 م وبتكلفة 11 مليونا و587 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 78%،ورصف شارع مصطفى خليل وتفريعاته بطول 2 كم وعرض 10 م وبتكلفة 7 ملايين و132 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 68%، ورصف شارع الجمهورية وتفريعاته من ميدان الساعة وشارع الخليج باتجاه شارع الديدامونية بطول 1200 م عرض 8 م بتكلفة 2 مليون و451 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 73%، ورصف شارع كفر العدوي وتفريعاته بطول 850 م وعرض 9 م وبتكلفة 2 مليون و360 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 73%، ورصف وتطوير شارع الديدامونية وتفريعاته بطول 800 م وعرض 20 م بتكلفة 5 ملايين و512 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 73% لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع

وتابع: «لرفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية تم توريد وشراء مهمات الإنارة بمشتملاتها بالمدينة بتكلفة 3 ملايين جنيه، كما أنه تم إنشاء شبكة حريق وانذار مبكر بتكلفة 100 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 100%».

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة.