«التايمز»: وزير الدفاع البريطاني يعيد النظر في قرار تقليص حجم الجيش

ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن وزير الدفاع البريطاني «بين والاس»، يعيد النظر في قرار الحكومة السابق بتقليص حجم الجيش البريطاني إلى 73 ألف جندي بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني اليوم، إن والاس وضع في عام 2021 خططا لتقليص الجيش إلى أصغر مستوى له منذ عهد نابليون، وكان من المقرر أن ينخفض عدد الجنود المتفرغين من 82 ألفا إلى 72 ألفا و500 جندي، على الرغم من رفع هذا الهدف إلى 73 ألف جندي.

خطط تقليص الجيش البريطاني

وأشارت «التايمز» إلى أن خطط تقليص الجيش البريطاني أصبحت قيد المراجعة بعد أن أدت الأزمة في أوكرانيا إلى نقاش محتدم داخل الحكومة البريطانية حول مدى قوة الجيش.

واعترف وزراء الحكومة بأن بريطانيا لا تستطيع نشر فرقة حربية، وحذر كبار الجنرالات الأمريكيين من أن المملكة المتحدة لم تعد تعتبر جيشا من «المستوى الأول»، وقد انخرط والاس مؤخرا في نقاش «قوي» مع وزارة الخزانة بهذا الشأن.

روسيا هي التهديد الرئيسي لمصالح المملكة المتحدة

ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن تنشر الحكومة البريطانية تحديثا للمراجعة المتكاملة سيكون على الأرجح مشابها للنسخة السابقة من الوثيقة، واصفة روسيا بأنها التهديد الرئيسي لمصالح المملكة المتحدة والصين بأنها «منافس منهجي».

وفي عام 2021، أصدرت حكومة المملكة المتحدة المراجعة المتكاملة التي تحدد أولويات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للدولة، بما في ذلك خفض حجم الجيش إلى 73 ألف جندي، لكن الصراع الأوكراني أثار جدلا حول هذه الخطة بين كبار مسؤولي الدفاع حول الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية، بحسب الصحيفة.