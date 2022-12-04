«المحافظين البريطاني»: الحكومة تدرس استدعاء الجيش حال استمرار إضراب العمال

قال رئيس حزب المحافظين البريطاني، إنّ الحكومة تدرس استدعاء الجيش إذا استمرت الإضرابات العمّالية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تحديات اقتصادية وسياسية

من جهتها قالت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، إنّ حكومة «المحافظين» تواجه العديد من التحديات سواء اقتصادية أو سياسية، وتابعت بأن هناك قضايا جوهرية تواجه الحكومة البريطانية منها العلاقة مع أوروبا، وهل ستحافظ بريطانيا على علاقتها مع الصين على حساب علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت: «يجب أن نعرف أن الحليف الرئيسي لبريطانيا هو أمريكا وأمريكا هي حليف رئيسي لبريطانيا، لكن العمل على أن تكون أمريكا هي القطب الأوحد في أن تسيير أمور العالم هذا هو الخطأ».