أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023.. تبدأ من 10 جنيهات

تسعى وزارة التموين لضبط أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023، وتوفيرها بأسعار مخفضة وأقل كثيرا من مثيلاتها في لأسواق، في إطار خطة الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتفتتح الوزارة بشكل شبه يومي معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات والقرى والنجوع لتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة، فضلا عن نشر أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 بتخفيضات تصل لـ40%، تزامنا مع قرب شهر رمضان الكريم.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

تحفل معارض أهلا رمضان، بكميات كبيرة من جميع السلع الغذائية التي يطلبها المواطنون، وبأسعار تبدأ من 10 جنيهات، وجاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023، كالتالي:

- كيلو الأرز بـ15 جنيها.

- الزيت وزن 750 جراما بـ37 جنيها.

- زيت وزن 2 لتر بـ100 جنيه.

- زيت وزن 2.5 لتر بـ130 جنيها.

- صلصة وزن 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

- حلاوة وزن 250 جم بمبلغ 28 جنيها.

- طحينة وزن 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة وزن(500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة وزن (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه.

- مربى وزن (300 جم) بمبلغ 14 جنيها.

- سكر سعر 14.5 جنيه للكيلو.

- كيلو دقيق بسعر 17 جنيها للكيلو.

- مكرونة وزن 400 كجم بسعر 10 جنيهات.

- عدس أصفر وزن 500 جم بسعر 21 جنيها.

- فول مدمس وزن 500 جم بسعر 12 جنيها.

- فاصوليا وزن 500 جم بسعر 19 جنيها.

- لوبيا وزن 500 جم بمبلغ 19 جنيها.