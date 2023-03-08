كشف أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالمحافظات 2023.. الأرز بـ15 جنيها

يشغل كشف أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات عشرات الآلاف من المواطنين، بينما تعمل مديريات التموين على قدم وساق لضبط الأسعار، وتوفير السلع لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي.

ومن خلال كشف أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات يجري الإعلان عن تخفيضات تتجاوز 30%.

كشف أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات

وجاء كشف أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات، حسب ما أعلنته مدريات التموين والتجارة الداخلية في هذه المناطق كالتالي:

- سكر سعر 14.5 جنيه للكيلو

- الزيت وزن 750 جراما بـ37 جنيها.

- كيلو الأرز بـ15 جنيها.

- مكرونة وزن 400 كجم بسعر 10 جنيهات.

- زيت وزن 2 لتر بـ100 جنيه.

- زيت وزن 2.5 لتر بـ130 جنيها.

- صلصة وزن 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

- حلاوة وزن 250 جم بمبلغ 28 جنيهًا.

- طحينة وزن 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة وزن (500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة وزن (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه.

- مربى وزن (300 جم) بمبلغ 14 جنيهًا.

- كيلو دقيق بسعر 17 جنيهًا للكيلو.

- عدس أصفر وزن 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- لوبيا وزن 500 جم بمبلغ 19 جنيهًا.

- فاصوليا وزن 500 جم بسعر 19 جنيهًا.