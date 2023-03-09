أسعار الفراخ البرازيلي في معارض أهلا رمضان 2023 والمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزار التموين والتجارة الداخلية، أسعار الفراخ البرازيلية في معارض أهلا رمضان 2023 والمجمعات الاستهلاكية، والتي يتم طرحها بسعر مخفض للمواطنين على مستوى جميع المعارض ومنافذ وزارة التموين، تزامنا مع طرح السلع بتخفيضات تصل إلى 30% للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الحكومة.

أسعار الفراخ البرازيلي في معارض أهلا رمضان 2023

وتأتي أسعار الفراخ البرازيلي في معارض أهلا رمضان 2023 على مستوى جميع المحافظات، بسعر 65 جنيها وزن الكيلو جرام، ونظرا لإقبال المواطنين على شرائها بالسعر المخفض، وفرت وزارة التموين أوزان مختلفة من الدواجن المجمدة، بالأسعار التالية:

** وزن 1 كيلو جرام بسعر 65 جنيها.

** وزن كيلو و100 جرام بسعر 72 جنيها.

** وزن كيلو و200 جرام بسعر 78 جنيها.

** وزن كيلو و300 جرام بسعر 85 جنيها.

ما هي الفراخ البرازيلي المجمدة؟

وضخت وزارة التموين الفراخ البرازيلي المجمدة في الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، موضحة عدة معلومات عنها وهي كالتالي:

ـ الفراخ البرازيلي مجمدة بدون أحشاء.

ـ يتم ذبح الفراخ في البرازيل باليد وحسب الشريعة الإسلامية.

ـ تُحفظ الفراخ البرازيلي تحت الصفر وتحديدا في 18 درجة مئوية.

- يجوز إعادة تجميدها بعد الإذابة.

- مطبوع على الكيس المغلف بها أنها إنتاج البرازيل.

معارض أهلا رمضان 2023

وتتواجد الفراخ البرازيلية في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان 2023 والمنتشرة في جميع المحافظات والمراكز، والتي بلغ عددها حاليا 455 معرضا على مستوى المحافظات، كما تفتتح وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر بمقر قاعة المؤتمرات يوم 16 مارس الجاري، والذي يستمر اسبوعا كاملا قبل حلول شهر رمضان الكريم.