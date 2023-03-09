تعرف على مواعيد العرض المسرحي «تقدر» على قناة مدرستنا 1 و2

تبث قناة مدرستنا 1 و2، عرضا غنائيا يجمع نخبة من الفنانين، أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، حسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية لمبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية، موضحة أنّ المبادرة متاحة لجميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الثقافة.

مواعيد العرض الغنائي على قناة مدرستنا 1 و2

وبالتزامن مع تحديد مواعيد العرض الغنائي على قناة مدرستنا 1 و2، أوضحت الصفحة الرسمية أنّه يمكن متابعة مسرحية «تقدر» على قناة مدرستنا 1 يوم الخميس 9 مارس الساعة 10 مساءً، والجمعة 10 مارس الساعة 8 مساءً، والسبت 11 مارس الساعة 6 مساء، وعلى قناة مدرستنا 2 يوم الخميس 9 مارس الساعة 11:30 مساء، ويوم الجمعة 10 مارس الساعة 10 مساء، ويوم السبت 11 مارس الساعة 8:230 مساء.

مبادرة إحياء المسرح المدرسي

- الهدف الأساسي للمبادرة هو اكتشاف المواهب الجديدة عن طريق المسرح المدرسي.

- إعادة دور المسرح المدرسي وخلق جيل مثقف علميا وفنيا.

- بث الروح الفنية وتنميتها والتغلب على المعوقات التي واجهت المسرح المدرسي.

- تمثيل المناهج عن طريق المسرح وسيلة ناجحة وسريعة لتوصيل المعلومة للطلاب.

- المبادرة دشنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.