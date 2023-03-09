تعليمات مهمة من «التعليم» حول إعادة فتح باب التسجيل لترقي المعلمين

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعليمات مهمة بشأن إعادة فتح باب تسجيل الحصول على شهادة الصلاحية للترقي للعام الدراسي 2022/2023، لشاغلي وظائف المعلمين.

ونبّهت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطاب رسمي، على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس باستيفاء توقيع شاغلي وظائف المعلمين بالعلم بموعد إجراءات الترشح اللازمة للترقي، وعلى مديري المدارس مسئولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم، ولا يعتد بأي طلب يقدم للترشح للترقي بعد المواعيد المحددة.

المرشحين للترقي للمعلمين

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالتنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم لمراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها من المرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشحين للترقي بصحة البيانات.

استثناء المصابين بمرض مزمن من التدريبات

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيداً بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم والمعتمدة من الجهات الحكومية المختصة وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات «إجازة مرضي- إجازة مرضي بنصف الأجر»، وذلك عن طريق مسئولي الإحصاء بالإدارات والمديريات.

وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إلى تخفيض المدة البينية لوظائف المعلمين أو ما يقابلها، المنصوص عليها في قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الدكتوراه، على أن يقوم المعلم باستيفاء بيانات النموذج وتسليمة إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية التابع لها المعلم للقيام بالتسجيل.