«طب طنطا» تحصل على شهادتي الأيزو في الإدارة وجودة التعليم

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن حصول كلية الطب، على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية كتاسع كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

استيفاء معايير الجودة

أوضح رئيس الجامعة أن حصول كلية الطب على على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم بعد استيفاء المعايير، يبرهن على جودة التعليم بالكلية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري والفني بالكلية ومدى التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية، مثمناً جهود كافة العاملين بالكلية باعتبارهم شريك أساسي فى تحقيق هذا الانجاز.

شهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015»، ضم الوفد المهندس محمود سلطان استشاري الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم والمهندس ممدوح فتحي كبير مراجعين شركه QME، والدكتورة منال درويش مراجع بشركة QME، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور محمد الشبيني وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة دينا زيادة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتورة إسلام الهواري نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لقطاعات الكلية وشملت قطاع عميد الكلية والتعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز ضمان الجودة بالكلية والمعامل البحثية ووحدة القياس والتقويم والإدارة الهندسية وأقسام الباثولوجيا والميكروبيولوجيا والتعليم الطبى، والذي أوصي بمنح كلية الطب جامعة طنطا الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015».

عميد طب طنطا يهنئ العاملين بشهادتي الأيزو

من جانبه قدم الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية في استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.