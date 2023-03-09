هل يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل عند العجز الجزئي؟..القانون يجيب

حدّد قانون التأمينات والمعاشات حالات الحصول على المعاش والتعويضات، وكيف تتعامل جهات العمل المختلفة في حالة عجز العامل الكامل أو العجز الجزئي المستديم، حال تعرضه لإصابة عمل، وهل يحق لصاحب العمل أو المؤسسة إنهاء خدمة الموظف في حالة العجز الجزئي المستديم في حال ثبوته؟، هذا ما نستعرضه في التقرير التالي.

حالة العجز الجزئي

وأوضح قانون التأمينات والمعاشات أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل المصاب بالعجز الجزئي، وذلك الخلال الفترة التي تستعرض فيها اللجنة حالة الموظف لحين صدور قرارها بشأن حالة العجز للموظف المصاب، موضحا أن عقد العمل الخاص بالموظف المصاب يظل ممتداً خلال الفترة التي تستعرض فيها اللجنة التقرير.

وأوضحت المادة 43 من قانون التأمينات والمعاشات أن قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه، الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي للموظف المصاب، وفي حال رفض صاحب الإصابة الالتحاق بالعمل المناسب الذي وجده صاحب العمل له، يسقط حق المؤمن عليه في الأجر.

عند ثبوت العجز

وأضاف التأمينات والمعاشات أنه حال ثبوت عدم وجود عمل آخر للموظف في حالات العجز الكلي أو العجز الجزئي المستديم يستحق المؤمن عليه المعاش من قبل جهة العمل، أي يكون صاحب العمل ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر.

وفي حالة عدم تنفيذ صاحب العمل ما سبق يكون ملزماً بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، وفي حال ثبوت العجز الجزئي بقرار من اللجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي.