«الحياة الآن» ترصد تشغيل مدرسة «أرمنا» الإعدادية الثانوية بنصر النوبة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، عبر فضائية «الحياة»، تشغيل مدرسة «أرمنا»، الإعدادية الثانوية في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مدرسة أرمنا الإعدادية الثانوية

وجاء إنشاء مدرسة أرمنا الإعدادية الثانوية في مركز نصر النوبة بهدف استيعاب الزيادة السكانية في قرى عنيبة‎، وتتكون المدرسة من 12 فصلا دراسيا وتضم 275 طالبا.

يشار إلى أن مدرسة أرمنا الإعدادية الثانوية في مركز نصر النوبة تخدم 20 ألف نسمة في قرى «عنيبة ومصمص ووادي خربت»، ومازال العمل مستمرًا.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.