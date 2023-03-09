«أبو ردينة»: نخوض معركة وطنية كبرى دفاعا عن القدس والقرار الوطني المستقل

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم، إن الفلسطينيين يخوضون معركة وطنية كبرى دفاعاً عن القدس والقرار الوطني المستقل.

وأضاف أبو ردينة، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، فلا سبيل لتحقيق التهدئة أو الاستقرار، وأن أية حلول خارج الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية والمجالس الوطنية الفلسطينية مصيرها الفشل.

وأشار إلى أنه في ظل الحرب الإسرائيلية المعلنة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، فإن الانشغال بمعارك ثانوية، لا يخدم الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني المرتكز على الثوابت الوطنية.

ودعا أبو ردينة، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاصطفاف خلف معركة القدس وقيادة منظمة التحرير والرئيس الفلسطيني محمود عباس، للحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.