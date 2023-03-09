المطربة ريهام عبدالحكيم: مشاركتي في يوم الشهيد عرفان بالجميل

شاركت الفنانة ريهام عبد الحكيم ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بجانب عدد كبير من الفنانين، وقدمت خلالها أغنية خاصة بالإضافة إلى مشاركتها فى أوبريت غنائي.

وقدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم أغنية بعنوان «دى الحكاية»، والتى تفاعل الحضور معها متأثرين بشكل كبير، كما شاركت مع عدد من الفنانين فى تقديم أوبريت بعنوان «ماشيين الطريق»، وعن هذا قالت «طبعا أنا سعيدة جدا بمشاركتي في الاحتفالية الخاصة بيوم الشهيد، لأنه يوم مهم بالنسبة للمصريين كلهم، ولكل حد شارك فى الاحتفالية، وكمان وعرفان بالجميل لأسرة كل شهيد ضحى بنفسه، فداء لهذا الوطن ولهذه الأرض».

ريهام عبد الحكيم تشارك في يوم الشهيد

وأضافت ريهام عبد الحكيم حول دعم وحضور الرئيس للفعالية «شرفنا بالحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللى وجوده بيكون دعم كبير لكل أسرة شهيد وللمصريين كلهم، وكنت سعيدة جدا بالمشاركة في الاحتفالية والغناء أمامه».

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين، شاركوا فى الاحتفالية منهم أحمد سعد، وكارمن سليمان، ومى فاروق، ولبنى ونس، وصبرى فواز وغيرهم .