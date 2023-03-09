«الحياة الآن».. مباشر: استمرار إنشاء محطة رفع صرف صحي الطوناب بأسوان

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة رفع صرف صحي الطوناب بمركز إدفو في محافظة أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إنشاء محطة رفع صرف صحي الطوناب

ووفق التقرير، فإن محطة رفع صرف صحي الطوناب بمركز إدفو في محافظة أسوان تقع على مساحة 500 متر مربع، وتعمل بطاقة 80 لترا في الثانية، ويبلغ طول شبكة انحدار صرف صحي الطوناب 40 كيلومترا، أما خط طرد 3 كيلو.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وشارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.