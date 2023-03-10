رئيس حزب الجيل: مبادرة «كتف في كتف» غير مسبوقة وفرضتها الأزمات العالمية

اعتبر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسي التيار الإصلاحي الحر مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير مسبوقة، وتستهدف تقديم الاحتياجات الحياتية الضرورية لنحو أربعة ملايين أسرة مصرية بمناسبة قدوم شهر رمضان، مشددًا على أنها ضرورية وتفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الداخل.

مبادرة «كتف في كتف»

وقدم رئيس حزب الجيل، التحية إلى المنظمات والأفراد أعضاء التحالف الوطنى الذى يعمل بإخلاص وعن إيمان لتأمين إحتياجات الأسر المصرية.

وأشاد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية «ناجى الشهابى» بالأسلوب والنهج العلمي الذى يتخذه التحالف الوطني لكي تحقق مبادرته «كتف في كتف» هدفها، مشيداً بقاعدة البيانات التى أعدتها بدقة وشملت أعداد الأسر المستهدفة و أفرادها وأماكن تواجدها بشكل فعال؛ لكي تصل المساعدات إلى المواطن المستحق بصورة مباشرة إلى مكانه حيث يعيش.

التحالف الوطني

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة «كتف في كتف»، وذلك من خلال فيديو ترويجي للحملة يوضح ملامح الحملة التي تسعى لترسيخ التكاتف والتكامل بين أفراد المجتمع، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

ويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع 4 ملايين كرتونة على جميع الأسر المستهدفة في كل ربوع مصر قبل شهر رمضان المبارك.