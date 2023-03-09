المجلس الأعلى للثقافة يعقد اجتماعه الـ 68 .. الأحد المقبل

يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الثامن والستون، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويقتصر الاجتماع على أعضاء المجلس بأشخاصهم ومناصبهم والبالغ عددهم 60 عضوًا، وذلك ظهر يوم الأحد الموافق 12 مارس الحالي بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

مناقشة قانون الجوائز

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة عدة محاور بينها مناقشة قانون الجوائز، وأيضًا تشكيل لجان تحديد فروع جوائز الدولة التشجيعية للأعوام 2025/ 2026 /2027، وكذلك ضرورة وجود فترة بينية للحصول على جوائز الدولة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئة الاستشارية لمكتب المجلس الأعلى للثقافة.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعد الاجتماع الأول بعد إصدار قرار التشكيل الجديد للأعضاء، والذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي.