طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2023.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى عن طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2023، مشيرة إلى أن هناك 5.2 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي، مؤكدة زيادة مبلغ الدعم بنسبة 25% سيتم صرفه بدءا من 15 إبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

المستندات المطلوبة للتقديم لصرف تكافل وكرامة 2023

وأوضحت «التضامن» أنه يمكن التسجيل فى تكافل وكرامة 2023 من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، بالمجان، ودون دفع أي رسوم، وتقديم المستندات المطلوبة:

- صور قسيمة الزواج أو قسمية الطلاق.

- تقديم قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة .

- تقديم قيد طالب للمقيدين بالجامعة .

- صورة من بطاقة التموين إن وجدت.

- صورة شهادة وفاة الزوج.

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- بالنسبة للمتقدمين للحصول على دعم «كرامة» عليهم تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- صورة اقرار الوصاية للأيتام المتقدمين للحصول على دعم « كرامة» .

شروط صرف تكافل وكرامة 2023

ولفتت التضامن إلى أن شروط صرف تكافل وكرامة 2023 تتمثل فيما يلي:

- الأسرة لا تمتلك أراضي أكثر من نصف فدان ولا يكون لديها سيارات، جرارات، عقارات.

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- يشترط أن يكون الأطفال من سن 6 سنوات مقيدين في المدارس بنسبة حضور 80%.

- رب الأسرة أو زوجته لا يعملون في وظائف حكومية أو خاصة.