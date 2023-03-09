افتتاح أول معرض «أهلا رمضان» في مدينة أسيوط الجديدة

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، معرض «أهلا رمضان» بمركز خدمة المواطنين في مدينة أسيوط الجديدة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية في أسيوط والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين؛ لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

توفير السلع الغذائية المتنوعة

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية المتنوعة «اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق والحلويات بأنواعها»، والتي تباع بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج كما التقى ببعض الأهالي، واطمئن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

كما تفقد المحافظ قسم الشركة المصرية لتجارة الجملة والذى يتضمن السلع الغذائية مثل الأرز والسكر والمكرونة والزيوت ومنتجات مشتقات الآلبان واللحوم والمجمدات مشيدًا بجودة المنتجات ورخص أسعارها.

معارض رمضان في قرى أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يجرى تنظيم معارض «أهلاً رمضان» بجميع قرى ومراكز المحافظة وبالمدن الجديدة، بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة، معلنًا دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، ومحاربة الغلاء وجشع التجار.