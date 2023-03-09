افتتاح جناح أيادي مصر بمعرض القاهرة الدولي

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جناح منصة «أيادي مصر» التابعة لوزارة التنمية المحلية، والمقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ56 في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023.

ويتضمن جناح منصة «أيادي مصر»، عدد من الأجنحة لكل محافظات الجمهورية الـ27 محافظة بشكل مجاني، لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية، التي تتميز بها المحافظات بما يساهم في زيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من المحافظات.

وشارك في الافتتاح، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وعدد من السفراء، بينهم سفير أرمينيا، وميّ عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

الوزير يتفقد أجنحة الحرف اليدوية

وتفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة ياسمين فؤاد والمحافظين أجنحة منصة «أيادي مصر بالمعرض و مختلف المحافظات والذي يحتوي على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات ومن بينها الخيامية والخزف والخشب والفركا والفخار والشمع والنحاس والمكرمية والصدف والسجاد والفخار والتلي والزجاج وغيرها من المنتجات .

كما التقي وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة والسادة المحافظين مع العارضين والزائرين واستمعوا إلى آرائهم ، وأشادوا بمستوي المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها .

منصة إلكترونية لعرض المنتجات

قال اللواء هشام آمنة، إن مبادرة «أيادي مصر» منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية في مارس 2021، بهدف التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وبالتعاون مع شركة «إي- أسواق مصر».

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بهدف تمكين الفئات المهمشة، وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب، التي تؤدي جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية، خاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال اللواء هشام آمنة، إن أجنحة «أيادي مصر» تشهد تخفيضات كبيرة للمنتجات المعروضة بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصرية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمكين الاقتصادي للأسر في كل القري والمدن بمختلف محافظات الجمهورية، بما يساهم في توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة، وفرص تسويقية للمنتجات المصرية في كل المعارض الداخلية والخارجية.

مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

وأكد وزير التنمية المحلية، دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهري ثابت، إذ جرى توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي جرى تمويلها خلال الفترة الماضية 27 ألف مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، كما جرى توفير قروض ميسرة من برنامج «مشروعك»، إذ بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تم تمويلها 202 ألف مشروع بتكلفة قدرها 26 مليار جنيه، حققت حوالى 1.5 مليون فرصة عمل.

وأوضح «آمنة»، أن منصة أيادي مصر تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية، وتشجيع السيدات والشباب على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية والتراثية.

كما وجه وزير التنمية المحلية، باستمرار التوسع في المعارض الداخلية في المحافظات، لإشراك أكبر عدد من العارضين والمنتجين من مختلف المحافظات، بما يساهم في زيادة فرص العمل، وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين.