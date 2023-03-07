«التنمية المحلية»: 3 مليارات جنيه تكلفة تنظيف الشوارع وجمع القمامة سنويا

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليار جنيه سنوياً، شملت القاهرة بتكلفة 1,85 مليار جنيه سنوياً، والإسكندرية بتكلفة 702 مليون جنيه سنويا، وجنوب سيناء بتكلفة 180 مليون جنيه سنوياً، والدقهلية بتكلفة 109 مليون جنيه، والمنوفية بـ45 مليون جنيه.

إقامة 32 مصنع تدوير مخلفات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّه من المستهدف خلال العاميين المقبلين الانتهاء من 32 مصنع تدوير مخلفات و84 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة و22 مدفن صحي آمن، ورفع تراكمات تاريخية قدرها 5 ملايين طن، مع مواصلة شراء المعدات المطلوبة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ومنظومة النظافة وعقود الجمع المنزلي ونظافة الشوارع ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف بتكلفة قدرها 40 مليار جنيه.

مبادرة 100 مليون شجرة

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، أشار «آمنة» إلى أن المبادرة تشمل زراعة 100 مليون شجرة على مدار 7 سنوات بمشاركة العديد من الوزارات والجهات، وتقوم وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة نحو 80 مليون شجرة، وفي هذا العام تم زراعة 7.7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، كما تم توريد 5 ملايين شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه.

وتضمنت أعمال النظافة ومنظومة المخلفات شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات في محافظات الجمهورية وتتضمن تلك المعدات 1657 لودر بأنواع وأحجام مُختلفة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين في منظومة النظافة الجديدة.