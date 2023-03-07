«التنمية المحلية»: حصر المشروعات المتوقفة والمتعثرة بالمحافظات لإيجاد حلول

كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين بحصر المشروعات التي لم يُستكمل تنفيذها في كل قطاع تنموي وخدمي في المحافظات، مع عرض أسباب التوقف وعدم استكمال التنفيذ، والمقترحات والجدول الزمني اللازم لاستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ، بهدف سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة بكامل طاقتها، موضحًا أنه سيتم حصر جميع هذه المشروعات بالمحافظات، وعرضها في تقرير على رئيس الوزراء لإيجاد حلول عاجلة لاستكمالها من أجل دفع العمل في جميع القطاعات.

لجان ميدانية لتدقيق البيانات

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى نزول لجان ميدانية من الوزارة للمحافظات لتدقيق البيانات الواردة بشأن المشروعات المتوقفة، ومن المنتظر انتهاء عمل هذه اللجان خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه سيتم وضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، حتى يستفيد المواطنون منها في أقرب وقت، وأيضًا لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

للمحافظين حرية اختيار المشروعات

وقال «آمنة»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن للمحافظين حرية اختيار المشروعات الأكثر طلبًا من المواطنين، ليتم البدء بها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، موضحًا أن الحصر سيشمل جميع المشروعات الممولة من كافة الجهات على أراضي محافظات الجمهورية، سواء كانت تابعة للمديريات المختلفة في المحافظات مثل التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشباب والرياضة والطب البيطري والإسكان وهيئة الطرق والاتصالات والري والجهات الأخرى.

ووجه المحافظات بتحديد أسباب تعثر المشروعات المتوقفة وإعداد بيان فعلي مفصل لكافة المشروعات المتعثرة من قبل كل جهة منوطة، وفقًا لنموذج أعدته وزارة التنمية المحلية، ويتضمن المشروع المتوقف وأسباب التوقف مع توضيح إمكانية إدراجه ضمن خطة العام المالي المقبل، أو توضيح عدم وجود تمويل مالي له مع وضع رؤية الجهة المنوطة في إزالة أسباب التوقف للاستفادة من هذه المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بما يساهم في دعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

إنهاء مشكلات المشروعات المتعثرة

ونوه وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنهاء مشاكل المشروعات المتوقفة في المحافظات لأسباب مالية وفقا لأولوياتها من حيث نسب التنفيذ، مع إعطاء أولوية للمشروعات المحققة لأعلى نسبة تنفيذ، لافتًا إلى أن دعم تلك المشروعات يأتي في إطار السعي الكامل للحكومة لتوفير مزيد من الاستثمارات والقضاء على التحديات والعوائق التي تقف أمام استكمال تلك المشروعات التي من شأنها المساهمة في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات.

وأضاف آمنة، أن القضاء على مشاكل تلك المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءه الإنفاق الاستثماري، والاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات، موضحا أن الحكومة برئاسة تعطي أولوية كبيرة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء كافة المشروعات المتوقف استكمالها بالمحافظات، وبالتعاون مع كافة مؤسسات وجهات الدولة وفقًا لجدول زمني محدد.