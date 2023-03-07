«ثقافة الشيوخ» تطلب حضور وزير التنمية المحلية لمناقشة «مسار العائلة المقدسة»

قررت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، استكمال مناقشة الدراسة البرلمانية الخاصة المحالة إلى اللجنة والمقدمة من النائبة سها سعيد بشأن «إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية»، في الاجتماعات البرلمانية المقبلة.

مسار العائلة المقدسة جزء من جهود الدولة في دعم ملف السياحة

وطالب مسلم بضرورة دعوة الجهات التنفيذية المنوط بها هذا الملف للاستماع إلى رؤيتهم حول إحياء مسار العائلة المقدسة، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الذى عقد مساء اليوم، إن مسار العائلة المقدسة جزء لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية في دعم ملف السياحة.

مسلم: الرهان على السياحة خلال المرحلة الحالية

واستطرد مسلم قائلا: الرهان على السياحة خلال المرحلة الحالية، فهي صناعة كبيرة وتحتاج تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالدولة، لافتا إلى إنه سيتم دعوة وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية في الاجتماع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم فى هذا الملف.

كانت اللجنة البرلمانية قد استمعت، بالأمس، إلى القس رفعت فتحى ممثل الكنيسة النجيلية، والذي رحب بهذه الدراسة، مشيرا إلى أنه مصر تتمتع بين دول العالم بسمعة كبيرة في مجال السياحة الثقافية والدينية.

وقال القس رفعت فتحي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: مجلس الكنائس العالمى يضم 504 طوائف على مستوى العالم ومن الممكن عرض هذا الملف عليهم لدعمه فى المرحلة المقبلة.

وأشارت النائبة الدكتورة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم الدراسة البرلمانية حول إحياء مسار العائلة المقدسة، إلى أنها سترسل نسخة متكاملة من الدراسة لممثل الطائفة الإنجيلية حتى يتمكن من الاطلاع عليها وقراءتها بعناية.

كانت اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور محمود مسلم قد عقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين لبحث الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ حول «إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر».

أكدت الدراسة البرلمانية أهمية تفعيل مسار العائلة المقدسة للسياحة الدينية في العالم، وكذلك تحديد مسار العائلة المقدسة في مصر واستخدامه كأحد المنتجات السياحية.

وأشارت الدراسة البرلمانية إلى أهمية مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر باعتباره محورًا عمرانيا تنمويا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

وطالبت الدراسة البرلمانية وزارة التنمية المحلية للقيام بتكليف المحافظات المشاركة في المشروع بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطروحة في خطة كل محافظة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات المعنية لسرعة التواصل والتنسيق، وأن يتم التركيز خلال العمل بالمشروع على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التي سيمر بها المسار بحيث يتم توفير أراضي صغيرة لإقامة مشروعات يتم خلالها عرض وبيع المنتجات المحلية التي تتميز بها كل محافظة على المترددين والسائحين من كافة دول العالم.