وزير التعليم العالي يشيد بجناح الجامعة البريطانية في معرض EDU GATE

تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح الجامعة البريطانية في مصر، المشارك في المعرض والملتقى الدولي للجامعات المصرية والعالمية والمنح والتدريب EDU GATE، والذي انطلقت فعالياته في الفترة من 7 حتى 9 مارس الجاري، تحت رعاية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة عددًا من رؤساء الجامعات المصرية، والعربية، والدولية.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجناح الجامعة البريطانية بالمعرض، مشيدًا بالتطور العلمي والبحثي الذي تشهده الجامعة، وتقدمها في التصنيفات العالمية، فضلًا عن جهودها المستمرة للارتقاء بالمستوى العلمي والعملي، ودورها البارز في تحسين جودة التعليم ومشاركتها في المشروعات المجتمعية.

جذب مزيد من الطلاب

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، على الدور الكبير والحيوي الذي تلعبه المعارض التعليمية، بالنسبة للجامعات، موضحًا أن هذه المعارض تُعد بمثابة ملتقى يجمع الطالب بالجامعة التي يبحث عنها، ليتعرف عن قُرب على مميزاتها المختلفة، ووسيلة تسويق للإمكانيات والقدرات التي تمتلكها أي جامعة لتُبرز برامجها التعليمية المميزة، وتساهم في جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها وتوفر بيئة تنافسية حميدة تدفع الجامعات لتقديم أفضل ما لديها، كما أنها توفر بيئة من التواصل المباشر بين الطلاب ومؤسسات التعليم العالي، وبدورها تساعدهم على تحديد مستقبلهم بالشكل المناسب.

وأضاف أن ملتقى أيديوجيت، يتيح فرصة جيدة للطلاب والجامعات للالتقاء المباشر مع قيادات الجامعة وكذلك اقرانهم من طلاب الجامعة لينقلوا لهم خبراتهم ومعلوماتهم عن الجامعة وهو الأمر الجيد لأنهم يستمعوا إلي تلك التفاصيل من طلاب في ذات العمر وذات الاهتمام، فضلًا عن تجميع كل مؤسسات التعليم العالي تحت مظلة واحدة لتوفير الوقت والجهد على الطالب وأولياء الأمور ليتمكنوا من جمع معلومات عن أكبر عدد ممكن من الجامعات وهو ما يضمن لهم الاختيار الأفضل.

بدوره، أكد جميس هولنس، المدير التنفيذي لإدارة استقدام الطلاب والتعاقدات، بالجامعة البريطانية، أن تجربته في المشاركة بمعرض إديوجيت، كانت رائعة للغاية، لأنها أتاحت فرصة للإلتقاء بالعديد من العقول الشابة واليافعة والتعرف على رغباتهم، فضلًا عن قيام الجامعة البريطانية بتوفير بيئة فعالة واحترافية للطلاب الزائرين لجناح الجامعة، حيث حرص الفريق الممثل للجامعة وطلابها على قضاء أكبر وقت ممكن مع كل زائر والرد على كل تساؤلاتهم.

توفير المصاريف الدراسية الجامعة

وتابع أن الجامعة البريطانية تقدر صعوبة اختيار الطلاب والأهالي للجامعة والكلية، لما يترتب عليه من تكفل أولياء بتوفير المصاريف الدراسية الجامعة، وقضاء الطلاب لسنوات عديدة من حياتهم في سعيهم للحصول على شهادة جامعية، فتلك الأسباب تشعرنا بمسؤوليتنا في تقديم معلومات ونصائح واستشارات واضحة وصادقة لهذه العقول الصاعدة وأولياء أمورهم لنكون داعمين لهم بشكل كامل.

ويوفر جناح الجامعة البريطانية في مصر، والذي تواجد بالملتقى على مدار أيامه الثلاثة، المعلومات والإرشادات اللازمة عن الجامعة وكلياتها ومراكزها العلمية وتخصصاتها وبرامجها الدراسية المستحدثة، وتنظيم العديد من المحاضرات والندوات التعريفية، بالإضافة إلى استعراض مرافق الجامعة البحثية والخدمية وكيفية الاستفادة منها، والتعريف بالخدمات التي يتم تقديمها للطلاب، كذلك التعرف على المنح الدراسية الممولة كليًا أو جزئيًا التي توفرها الجامعة البريطانية لطلابها، فضلًا عن التعريف بشروط التقديم للجامعة وخطواتها.

وأتاح الجناح الفرصة للزائرين في التعرف على الحياة الطلابية بالجامعة خلال فترة سنوات الدراسة، وذلك عن طريق طلاب الجامعة المشاركين في تنظيم الجناح، بالإضافة إلي التعرف على الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية وهم (London South Bank University & Queen Margret University& The Manchester Metropolitan University ).

جدير بالذكر أن معرض Edu Gate يشارك فيه نحو 100 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، إلى جانب 20 دولة عربية وأجنبية.