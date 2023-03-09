فحص وعلاج 1692حالة في قافلة طبية بقرية «سد خميس» بكفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، قافلة طبية متكاملة، اليوم الخميس، بقرية سد خميس، التابعة لمركز سيدى سالم، وعدد من القرى المجاورة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، استمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

تقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات

كما شاركت كلية التمريض بإشراف الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتورة نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في القافلة الصحية الشاملة بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة فى قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، وقياس نسبة السكر بالدم، وقياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة، وأيضاً الإرشادات الصحية للنمو الصحى للأطفال، وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

تنظيم قوافل متكاملة

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه جرى تنظيم عدداً من القوافل المتكاملة «صحية، وبيئية، وزراعية، وبيطرية، وتثقيفية، وعلمية» للقرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مع مجلس الوزراء ومحافظة كفر الشيخ ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح «دسوقي»، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة فى المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

توقيع الكشف الطبي علي 1692 حالة من أبناء قرية «سد خميس»

وأضاف «دسوقي»، أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1692 حالة من أبناء قرية «سد خميس» والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير إدارة متابعة المشروعات، محمد صلاح، وفريق العمل بالإدارة، الذي ضم حازم عياد، ، وأحمد عبد الله.