متى ستكون رؤية هلال شهر رمضان؟.. وعدد ساعات الصيام

بدأ العد التنازلي على حلول شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره المسلمين في الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، متساءلين عن متى ستكون رؤية هلال شهر رمضان؟، ذلك التساؤل يأتي شوقا لشهر الخير الكريم، الذي ينتظره الجميع بلهفة المحب لأيامه المباركة.

وللإجابة عن سؤال متى ستكون رؤية هلال شهر رمضان؟، تقوم اللجان الشرعية من خلال الرؤية الشرعية تحديد بدايات الأشهر، ومنها شهر رمضان، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 1 إبريل 2022، الموافق 29 شعبان 1443.

متى ستكون رؤية هلال شهر رمضان؟

وسبق أن حددت الحسابات الفلكية موعد أول رمضان 2022 الذي يوافق السبت 2 إبريل 2022، ويأتي رمضان 30 يوما، على أن ينتهي الشهر الكريم الأحد أول مايو 2022 ، وتبلغ عدد ساعات صيامه 14 ساعة و19 دقيقة في أول أيامه وفقا لتوقيت القاهرة، بينما في آخر الأيام تبلغ ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية.

اعرف متى ستكون رؤية هلال شهر رمضان؟

وللإجابة على تساؤل متى ستكون رؤية هلال شهر رمضان؟، تقوم 7 لجان متخصصة باستطلاع هلال الشهر الكريم من عدة أماكن متفرقة، حتى يتم تحديد بداية شهر رمضان، حيث تضم لجان الرؤية الشرعية مجموعة من المتخصصين الشرعيين وفلكيين.

وتستطلع اللجنة الهلال من عدة أماكن مختارة عن طريق معرفة الهيئة العامة للمساحة المصرية، ومعها معهد الأرصاد، حيث تكون هذه الأماكن صالحة لرؤية الهلال خالية من المعوقات التي تحول الرؤية مثل الأتربة.