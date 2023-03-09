«مركز الفلك الدولي» يكشف موعد تحرى هلال شهر رمضان في الدول العربية

كشف المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، موعد بداية شهر رمضان 2023، في الدول العربية والإسلامية غير العربية، موضحا أن هناك بعض الدول بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري في حين بدأت العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، وبينها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان فيها.

عدة شهر شعبان

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي في بيان له، أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكيتين.

غرة شهر رمضان

وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضا، ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 مارس غرة شهر رمضان فيها.