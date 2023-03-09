حالة الطقس غدا في المحافظات.. ظاهرة على شمال البلاد وأمطار رعدية يوم 14 المقبل

حالة الطقس غدا في المحافظات، أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، إذ تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة نهاراً مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتى تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضحت الأرصاد الجوية تعرض محافظات الوجه البحري وهي «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» إلى طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح التي سجلت 18 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

وتشهد حالة الطقس غدا في القاهرة الكبرى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية مع تكون الغيوم الجزئية وسجلت العظمى27 درجة والصغرى 14 درجة .

رياح محملة بالأتربة والرمال

وتؤثر ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة في شمال البلاد وذلك على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ» وسجلت سرعتها 30 كيلو مترا في الساعة وتكون محملة بالرمال والأتربة وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

وتشهد محافظات شمال الصعيد تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر مع طقس مشمس، وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وجاء طقس محافظات جنوب الصعيد مشمس نهاراً بارد ليلاً وسجلت العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

وذكر هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خلال الأسبوع المقبل، إذ حذرت المواطنين بسقوط أمطار غزيرة يوم الثلاثاء 14 مارس بنسبة تصل إلى 70 على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.