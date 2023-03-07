حالة الطقس غدا في المحافظات.. انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة مع تأثير 3 ظواهر جوية، وهي تكون الغيوم الجزئية وتحذيرات من ظاهرة الشبورة المائية والرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المحافظات، وسجلت أعلى سرعة للرياح في جنوب سيناء والبحر الأحمر وبلغت سرعتها 32 كيلومترا في الساعة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وذكر بيان الأرصاد، أن حالة الطقس غدا في المحافظات مائلة للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ظواهر جوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد يكون مائلا إلى الحرارة نهارا بارد ليلا.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في محافظات السواحل الشمالية الغربية يشهد تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية، وتسجل العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة، وسرعة الرياح تبلغ 20 كيلومترا في الساعة.

طقس المحافظات غدا الأربعاء

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية تكون الشبورة المائية، وطقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح، إذ تسجل العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، فيما تسجل العظمى في جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 15 درجة، مع نشاط للرياح التي تسجل سرعتها 32 كيلومترا في الساعة.

وتتكون الشبورة المائية على محافظات شمال الصعيد في الساعات الأولى من الصباح، وتسجل العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد، مع طقس مشمس، وتسجل العظمى 28 درجة مئوية وتبلغ الصغرى 14 درجة.