المطربة المغربية غيثة لحمامصي تخطف الأنظار في مهرجان «فاشون فاكتر»

خطفت المطربة المغربية غيثة لحمامصي، الأنظار خلال حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان فاشون فاكتور، الذي أقيم بدبي وسط العديد من نجوم الفن والمشاهير بالعالم العربي.

وقدمت عددا من الاستعراضات الغنائية بآداء ومواصفات عالمية وإخراج محسن موحي، حيث افتتحت حفلها بمقطع من البروتوكول الملكي المغربي، ملقية من خلاله تحية لملك المغرب قائلة: «الله يبارك في عمر سيدي»، والتي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة المغاربة.

وأشعلت لحمامصي المزيد من آجواء الإثارة باستعراضا غنائيا مميزا للراحلة داليدا بتوزيع جديد، نال إعجاب الجميع، وبحضور عدد من نجوم الفن بالعالم العربي منهم بشرى وساموزين ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

وحرصت غيثة على تقديم أغنية «ندمانة» التي دخلت من خلالها عالم الغناء خاصة وأنها تناهض العنف ضد المرأة وتتوافق مع يوم المرأة العالمي، بالإضافة إلى تقديمها لمعظم اغاني ألبومها الأخير «مكتاب».

مهرجان فاشون فاكتور، من تقديم جيهان سنو وكريم أسامة وبدعم من «أرتيسيتا» وموسيقى عماد مايسترو، وإخراج فني عزيز بهلول.