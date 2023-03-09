تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت بعد سفره للعلاج بالخارج

سافر أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، إلى ألمانيا قبل أيام، لاستكمال رحلة العلاج، إذ أصيب بمرض مناعي نادر، يُسمى بـ«متلامزمة الميلر فيشر»، حيث لا زال يخضع للفحوصات الطبية اللازمة في ضوء استكشاف طبيعة الحالة ووضع الخطة العلاجية.

وقال مصدر مُقرب لـ«الوطن»، إنّ أحمد ثروت سيخضع لمجموعة من التحاليل والفحوصات خلال الساعات القليلة المُقبلة، الخاصة بسحب عينة مياه من المخ، وبناءً عليها سيتحدد بروتوكول العلاج، مناشدًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء والعودة إلى منزله مُجددًا.

رسالة مؤثرة من خطيبة أحمد ثروت

وكانت لمى الشواربي، خطيبة أحمد ثروت، قد وجهت رسالة له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «النهاردة أول يوم ليا في المكتب من شهر.. دائمًا بابايا بيقولي إن المكان بأهله.. النهاردة فهمت الجملة دي… فهمت إن طاقه المكان بتستمد من الناس اللي فيه.. اللي دخل Bigbillboard عارف أنا بتكلم عن إيه وعارف الطاقة والروح اللي في المكان عاملة إزاي، وعارف إن أحمد ثروت هو جزء كبير من الطاقة دي أو يمكن هو سبب في ده».

وتابعت خطيبة أحمد ثروت، «دائمًا أحمد نشيط وبيشجع الناس وبيكون معاهم خطوة بخطوة، بيحب اللمة وبيحب يبسط اللي حواليه وحتى لما بيكون متعصب المكان بياخد من طاقته.. بنحس إن في كهربا زيادة في المكان.. إن شاء الله قريب ترجع تنور مكتبك وتكون وسط الناس اللي بتحبهم وبيحبوك».