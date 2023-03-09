مسلسلات رمضان 2023.. 3 أعمال فنية تناقش ظاهرة السفر عبر الزمن

تناقش مسلسلات رمضان 2023، ظاهرة السفر عبر الزمن بأكثر من طريقة، من خلال الأعمال الفنية المقرر عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تفاصيل مسلسل الصفارة بدراما رمضان

مسلسل الصفارة يأتي على رأس مسلسلات رمضان 2023 التي يجرى فيها التلاعب بالزمن، للفنان أحمد أمين، والذى يدور حول استخدامه لصفارة يستخدمها لكي ينتقل بين العصور القديمة.

والمسلسل من بطولة طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل

أحداث مسلسل جت سليمة

من مسلسلات رمضان 2023، والتي يكون بها ظاهرة السفر عبر الزمن هو مسلسل الفنانة دنيا سمير غانم جت سليمة، حيث أنها ستتنقل بين فصول السنة عبر الزمن بطريقة كوميدية، والعمل الذي تعود به لدراما رمضان بعد فترة غياب دامت 3 سنوات.

مسلسل سره الباتع

أما مسلسل سره الباتع، يدور في إطار تاريخي مشوق للسفر عبر الزمن من خلال شخصين، وهما أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني، ويربطان الحاضر بالماضي بتاريخ مصر منذ أيام الحملة الفرنسية ونابليون بونابرت على مصر.