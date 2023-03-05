نجلاء بدر تتوقف عن تصوير مسلسل سره الباتع بسبب مهرجان أسوان

توقفت الفنانة نجلاء بدر عن تصوير مسلسلها الجديد «سره الباتع»، والمقرر عرضه في ماراثون دراما شهر رمضان المقبل، وذلك بسبب سفرها لحضور فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي تبدأ فعالياته اليوم.

نجلاء بدر ومسلسل سره الباتع

وتشارك الفنانة نجلاء بدر في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته السابعة، وتتضمن اللجنة من الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، وتضم في عضويتها الفنانة نجلاء بدر، وفاطمة النوالي مديرة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

60 فنانا في مسلسل سره الباتع

ومسلسل «سره الباتع» دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين، الأول هو العصر الحاضر، والثاني هو عصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وريم مصطفي، وحسين فهمي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، وأحمد وفيق.

أبطال مسلسل «سره الباتع»

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل هالة صدقى، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، وأحمد عبد العزيز، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفي درويش.