تعرف على قنوات عرض مسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023

تستعرض «الوطن» قنوات عرض مسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي، بجانب مجوعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب يصل عددهم إلى 60 فنانا، الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان 2023، ويحمل توقيع المخرج خالد يوسف في تجربته الإخراجية الأولى في الدراما التلفزيونية.

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن قصة بنفس الاسم للكاتب الراحل يوسف إدريس، جاءت ضمن مجموعة قصصية نشرها عام 1958 تحت عنوان «حادثة شرف»، وتدور أحداث المسلسل بشكل أساسي بين زمنين الأول في الوقت الراهن، والثاني أثناء الحملة الفرنسية على مصر، إذ يستعرض بطولات الشعب المصري في مواجهة الاحتلال خلال تلك الفترة.

قنوات عرض مسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي

وتضم قائمة قنوات عرض مسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي، «الحياة» و«ON»، إضافة إلى منصة «Watch IT»، ومن المقرر إعلان مواعيد عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي.