مي كساب تنتهي من تصوير دورها في مسلسل جعفر العمدة

أعلنت الفنانة مي كساب، انتهاء تصوير دورها في مسلسل جعفر العمدة، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، بطولة الفنان محمد رمضان، إذ تجسد خلال الإحداث دور إحدى زوجاته.

ونشرت «كساب» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة تجمعها بمحمد رمضان والمخرج محمد سامي، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله خلصت تصوير مسلسل جعفر العمدة مع أسدين قصر النيل، كانت تجربة ممتعة جدا جدا بالنسبة لي، اتعلمت فيها كتير من مخرج كبير وشاطر ومنفرد، وزميل نجم كبير موهوب ومحب، ربنا يدينا من كرمه وفضله، نوعدكم بمسلسل يليق بالجمهور الكريم في الشهر الكريم.. كل سنة وأنتم طيبين».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

من المقرر عرض مسلسل جعفر العمدة خلال السباق الرمضاني 2023، إذ يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب محمد رمضان، أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.