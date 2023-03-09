فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء آخر التطورات بالضفة الغربية

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ بعد العملية الإسرائيلية في مدينة جنين الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، والتي أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، ليرتفع عدد القتلى من الجانب الفلسطيني إلى أكثر من 70 في الضفة الغربية منذ بداية عام 2023، حسبما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيانها.

فرنسا تجدد الحديث عن أهمية حماية الفلسطينيين

وجددت فرنسا دعوتها للحكومة الإسرائيلية، بموجب التزاماتها الدولية كقوة احتلال، لحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما حثت فرنسا بحسب بيان الخارجية الفرنسية الأطراف على احترام الالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة في 26 فبراير الماضي، وتنفيذ مطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 فبراير، ولا سيما تلك المتعلقة بوقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين.

بيان للخارجية الفرنسية

وذكر الخارجية الفرنسية أنه في هذا السياق، من الضروري استعادة منظور سياسي لصالح حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

يشار إلى أنه في يوم الثلاثاء الماضي، قُتل 6 فلسطينيين وأصيب 26 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي الذي داهم مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة.