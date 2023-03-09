نجوم الفن يهنئون دنيا سمير غانم بمسلسل «جت سليمة».. يعرض في رمضان

هنأ عدد كبير من نجوم الفن دنيا سمير غانم بمسلسلها الرمضاني الجديد «جت سليمة»، والذي تعود به للدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات.

نجوم الفن يهنئون دنيا سيمر غانم بمسلسل «جت سليمة»

وجاءت تعليقات نجوم الفن على مسلسل «جت سليمة» لدنيا سمير غانم كالتالي:

كتب المخرج خالد جلال عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام «بالنجاح والتوفيق»، وعلقت بدرية طلبة عبر إنستجرام قائلة: «بالتوفيق يادود»، وكتبت شيماء سيف عبر إنستجرام: «مبروك ياحبيبتي».

أما الفنانة نهال عنبر، قالت عبر انستجرام «ألف مليون مبروك ياحبيبتي»، والمنتج محمد كارتر كتب عبر إنستجرام، قائلا: «مبروك يادودي ربنا يكتبلك النجاح يارب»، وقال أيضا الفنان محمد شاهين عبر أنستجرام: «مبروك يادودي».

مسلسل «جت سليمة»

مسلسل «جت سليمة» تدور أحداثه في 15حلقة في إطار كوميدي، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.