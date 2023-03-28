ما حكم تعليق الزينة في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم تعليق الزينة في رمضان، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، حيث يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أنّ هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمين فهمها وخاصة المتعلقة بصحة الصيام والأحكام.

حكم تعليق الزينة في رمضان

وبخصوص حكم تعليق الزينة في رمضان، أعلنت دار الإفتاء في بيان صادر عنها، إجازة تعليق الزينة والأنوار والأهلة والفوانيس وغيرها باعتباره نوعا من التعبير عن الفرح والسرور بقدوم شهر رمضان المبارك، وجواز تهنئة الناس بعضهم بعضًا واستعمال عبارة «رمضان كريم»؛ استنادا الى عدم ورود نص شرعي يحرم ذلك.

حكم شراء زينة رمضان والفوانيس

واستكمالا للحديث عن حكم زينة رمضان والفوانيس، قال الدكتور أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ شراء زينة رمضان والفوانيس فرحة يعبر بها المسلمون عن استقبال الشهر المعظم، مؤكدا أنّ التيارات التي تدعو لتحريمها تهدف إلى نشر الظلام بين المصريين، مضيفا أنّ سيدنا علي بن أبي طالب أول من احتفل بالزينة، فكان يزين المساجد بشكل دائم مع قدوم شهر رمضان، تعبيرا منه عن احتفاله باستقبال الشهر الكريم ونشر الفرحة وسط عموم المسلمين، فهذا الأمر لا يوجد أي نص أو حديث يحرمه، وما هي إلا فتاوى شاذة تصدر من متشددين.

حكم قول «رمضان كريم»

وجاء في حكم قول رمضان كريم، إنّ قول عبارة رمضان كريم ليس من الأمور المحرمة، بل إنّ تبادل التهنئة مع بداية الشهر المبارك من الأمور المستحبة، لما في ذلك من تعظيم لشعائر الله، وذلك بحسب ما جاء على لسان الدكتور أحمد محمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو عبر صفحة الدار الرسمية، على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».