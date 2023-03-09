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الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي

كتب:

محمد عزالدين
08:26 م | الخميس 09 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وبحث الرئيسان، سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خاصةً من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما، إذ ثمنا العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الدولتين في مختلف المجالات على المستويين الرسمي والشعبي، مع تأكيد مواصلة دفع تلك الروابط خلال الفترة المقبلة.

‏وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين، ناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية، إذ أكدا أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها.

كما تطرق الاتصال إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لا سيما في مجال الغذاء، إذ أكد الرئيسان، أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في أفريقيا التي تأثرت دولها أكثر من غيرها في هذا الصدد.

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