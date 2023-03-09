«السياحة»: فتح باب تقدم المواطنين للحج السياحي 12 مارس الجاري

اعتمد أحمد عيسي وزير السياحة، الضوابط المنظمة للحج السياحي للعام الهجري 1444، استعدادا لسفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريضة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي لهذا العام، بداية من يوم 12 مارس الجاري، حتى 19 إبريل المقبل، على أن تجرى القرعة الإلكترونية، لاختيار نحو 16 ألف مواطن لأداء الحج السياحي، يوم 30 أبريل 2023.

ضوابط الحج السياحي

أوضحت الوزارة خلال ضوابط الحج السياحي لعام 2023، أن حصة الوزارة من تأشيرات الحج عددها 16 ألف تأشيرة، جرى تقسيمها إلى 3 مستويات، المستوى الأول الاقتصادي طيران، وتم تخصيص 8 آلاف تأشيرة له، أما المستوى الثاني «البري»، وتم تخصيص 4 آلاف تأشيرة له، أما الثالث حج الـ5 نجوم، وتم تخصيص 4 آلاف تأشيرة له.

أسعار الحج السياحي

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، جاءت على النحو التالي:

- المستوى البري بـ130 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي طيران بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم وحتى 250 مترا من الحرم، بـ310 آلاف جنيه دون تذاكر السفر.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 مترا حتى 1250 مترا من الحرم المكي بـ275 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق تبعد عن الحرم من 1250 مترا وحتى 4000 متر بـ230 ألف جنيه دون تذكرة السفر.