«غرفة السياحة» تكشف أسعار برامج الحج 2023.. البري بـ 135 ألف جنيه

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام ستصدر الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار انتهت حاليا من إعداد تلك الضوابط وسيتم عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة على أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لاعتمادها بعد دراستها.

ولفت وحيد إلي أن الضوابط المنظمة للحج السياحي تشمل مواعيد فتح باب التقدم للحج السياحي ومستويات الحج وعدد التأشيرات المخصصة لكل مستوى، إضافة إلى أسعار برامج الحج، فضلا عن موعد إجراء القرعة لاختيار اسماء الفائزين.

سعر الحج البري

وأضاف لـ «الوطن»، أنه وفقا لضوابط الحج السياحي التي تم المقرر اعتمادها فإن أسعار برامج الحج «البري» لهذا العام ستتراوح ما بين 135 إلى 140 ألف جنيه، بينما ستتراوح أسعار برامج الحج الاقتصادي «طيران»، ما بين 135 ألف إلى 145 ألف دون تذكرة الطيران.

سعر برامج الحج فئة الـ 5 نجوم

وأشار إلى أن أسعار برامج الحج السياحي مستوى الـ 5 نجوم والذى تم تقسيمه لـ 3 مستويات مختلفة تتفاوت وفقا لكل مستوى، موضحا أن سعر المستوى الأول والذى تم استحداثه هذا العام وتكون إقامة الحجاج في فنادق 5 نجوم خارج دائرة الحرم تبلغ تكلفته نحو 230 ألف جنيه دون تذكرة السفر، أما المستوى الثاني والذى يشمل إقامة الحاج بفنادق تبعد عن الحرم من 250 مترا إلى 1250 مترا فإن سعره يبلغ نحو 270 ألف جنيه دون تذاكر السفر، أما المستوى الثالث والذي يشمل إقامة الحاج بفنادق على الحرم المكي مباشرة وحتى مسافة 250 متر من الحرم فإن سعرها يتراوح ما بين 310 إلى 330 ألف جنيه دون تذاكر السفر.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن حصة وزارة السياحة والآثار من تأشيرات الحج المخصصة لمصر هذا العام تبلغ نحو 16 ألف تأشيرة، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار قسمت تلك الحصة إلى مستويين، المستوي الأول المستوي الاقتصادي والآخر المستوى السياحي فئة الـ 5 نجوم.

وتابع: «مستوى الحج الاقتصادي ينقسم لبرنامجين «الاقتصادي - طيران - البري»، حيث تم تخصيص 12 ألف تأشيرة وبلغت حصة برنامج الحج الاقتصادي طيران، منها نحو 8 آلاف تأشيرة، فيما تم تخصيص نحو 4 آلاف تأشيرة لبرنامج الحج البري، أما المستوي الثاني فهو مستوى الحج الـ 5 نجوم بتخصيص 4 آلاف تأشيرة.