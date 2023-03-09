خطوات الاستعلام عن صرف المعاش إلكترونيا.. اعرف قيمة الزيادة

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات، خدمة الاستعلام عن صرف المعاشات إلكترونيا، عبر موقعها الرسمي، ضمن الخدمات التي تتيحها للمواطنين في إطار مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، والتسهيل على المواطنين ومنع طوابير الازدحام.

وترصد «الوطن»، خلال السطور الآتية، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات الاستعلام المعاشات إلكترونيا، وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش إلكترونيا

ويمكن الاستعلام عن صرف المعاش إلكترونيا، سواء لصحاب المعاش أو المستفيد، من خلال تباع الخطوات الآتية:

- الخطوة الأولى، الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

- الخطوة الثانية، اختيار زر «خدمات أصحاب المعاشات».

- الخطوة الثالثة، اختيار أيقونة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

- الخطوة الرابعة، اختيار زر«بدء الخدمة» وبعدها يجب إدخال «الرقم القومي».

- الخطوة الخامسة، يجب تسجيل حساب على الموقع للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة.

- الخطوة السادسة، يمكن بعد اتمام عملية التسجيل، الاستعلام عن قبض المعاشات إلكترونياً.

كيفية حساب صرف المعاشات بعد زيادتها

ويجرى حساب قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023 للمواطن، والتي أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيجرى صرف زيادة المعاشات تزامنا مع صرف معاشات شهر أبريل 2023، بحد أدني 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%، إذ يستفيد منها ما يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه، وتأتي زيادة المعاشات الجديدة 2023 كالآتي.

- الذي يتقاضى 2000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2300.

- الذي يتقاضى 3000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3450 .

- الذي يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600.

- من يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750.

- من يتقاضى 6000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 6900 جنيه.