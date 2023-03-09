الفنان مهند حسني يشارك في مسلسل «الكتيبة 101» برمضان 2023

يشارك الفنان مهند حسنى في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل «الكتيبة 101» بطولة الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن ومواجهة الإرهاب، وتضحياتهم من أجل سلامة وأمن الوطن.

تعرف على أبطال المسلسل

المسلسل يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم: أسر ياسين، عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون ومن إخراج محمد سلامة.

يذكر أن آخر أعمال مهند حسني هو مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، ووائل ترك والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.