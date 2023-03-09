يسري الفخراني: «الكتيبة 101» مفاجأة للجمهور.. وسيحقق صدىً كبيرا وقت عرضه

ينتظر الجمهور عرض مسلسل «الكتيبة 101»، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2023، والذي ينتمى لأعمال الدراما الوطنية، من خلال تسليط الضوء على بطولات رجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب، ويجمع المسلسل في بطولته آسر ياسين وعمرو يوسف، بجانب عدد من الأبطال، وإخراج محمد سلامة.

من جانبه، قال الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور، وسيحقق صدى كبير وقت عرضه.

يسري الفخراني: نجاح الجزء الأول من الاختيار وراء عودة الدراما الوطنية

وأضاف «الفخراني» في تصريحات لـ«الوطن»: «في تقديري ارتباط الأجيال الجديدة بالجزء الأول من مسلسل الاختيار، هو الذي حمس كل أطراف الصناعة للتركيز على هذا النوع من الأعمال الوطنية؛ إذ ارتبطت كل الطبقات الاجتماعية والعمرية بالعمل، وكانت بمثابة عودة جميلة للأعمال الوطنية».

قنوات عرض «الكتيبة 101»

يعرض مسلسل «الكتيبة 101» على شاشة قنوات «ON» خلال موسم الدراما الرمضانية، بجانب عدد من المسلسلات الحصرية، من بينها الجزء السابع من «الكبير أوي»، «ضرب نار» الذي يجمع أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، بجانب مسلسلي «سره الباتع» و«جميلة»، ومن المقرر الإعلان عن مواعيد عرض المسلسلات على القناة خلال الأيام المقبلة.