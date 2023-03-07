نهال عنبر تجسد شخصية والدة آسر ياسين في مسلسل «الكتيبة 101»

تعاقدت الفنانة نهال عنبر، على المشاركة في مسلسل «الكتبية 101»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2023، من بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف.

شخصية نهال عنبر في مسلسل «الكتيبة 101»

وقالت نهال عنبر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالمشاركة في عمل بحجم «الكتبية 101»، حيث إنها ستجسد شخصية أم آسر ياسين خلال أحداث العمل، المكون من 20 حلقة، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

شخصية عمرو يوسف في مسلسل «الكتيبة 101»

وكان عمرو يوسف، كشف عن أول صورة من كواليس مسلسل «الكتيبة 101»، خلال الأيام القليلة الماضية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليها: «استنوا الرائد نور صلاح العزب.. الكتيبة 101».

أبطال مسلسل «الكتيبة 101»

ويشارك في بطولة مسلسل «الكتيبة 101»، عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف وآسر ياسين، وهم: فتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر وآخرين، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح، ويتكون المسلسل من 20 حلقة.