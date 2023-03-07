آسر ياسين يشارك في مسلسلات رمضان 2023 بـ«الكتيبة 101».. إليك تفاصيل الشخصية

يواصل الفنان آسر ياسين، تصوير باقي مشاهده في مسلسل الكتيبة 101، الذي يخوض من خلاله سباق مسلسلات رمضان 2023 بجانب الفنان عمرو يوسف وعدد كبير من الفنانين.

وكشف الفنان أسر ياسين عن أول صورة للشخصية التي يجسدها خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101، إذ يعد واحد ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023 عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

آسر ياسين يكشف تفاصيل شخصية في مسلسلات رمضان 2023

كما كشف أسر ياسين من خلال تعليقه على الصورة تفاصيل الشخصية التي يجسدها، قائلا: «المقدم خالد بيخدم في فترة من أصعب الفترات اللي مرت على البلاد».

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101، من الأعمال الدرامية المهمة للغاية هذا العام 2023، إذ يتحدث عن الكتيبة 101 التي تصدت لعدد كبير من العمليات الإرهابية في سبيل الوطن.

ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين، منهم أسر ياسين وعمرو يوسف ووفاء عامر، وآخرين بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.