سعر جرام الفضة اليوم الخميس.. يبدأ من 21 جنيها

خلال الفترة الماضية، ازداد اهتمام الكثير من محبي اقتناء الفضة بمتابعة سعر جرام الفضة اليوم، لرغبتهم في شراء مشغولات وسبائك من الفضة، كما أن هناك فئة تهتم بمهاداة الأشخاص المقربين منهم بالفضة.

وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر جرام الفضة اليوم الخميس الموافق 26 يناير من عام 2023، وفق موقع «جولد برايس» المتخصص في أسعار الفضة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم

- جاء سعر جرام الفضة اليوم الخميس من عيار 925 ليسجل نحو 21.11 جنيه، ويعد هذا العيار الأكثر شعبية وإقبالا من جانب محبي شراء الفضة سواء كانوا من المواطنين أو المستثمرين.

- فيما جاء سعر جرام الفضة ليسجل قيمة 30.38 جنيه، فيما يعادل 1.02 دولار.

- وبالنسبة لسعر الأونصة الفضة، فسجلت 937.698 جنيه، بما يعادل 31.469 دولار.

- كما جاء سعر الفضة النقية من عيار 999 لتسجل 22.79 جنيه بما يعادل 0.76 دولار.

- وبالنسبة لفضة العملات فجاء سعر عيار 900 ليسجل 20.53 جنيه بما يعادل نحو 0.69 دولار.

- وبلغ سعر فضة المجوهرات عيار 800 قيمة 18.25 جنيه، بما يعادل 0.61 دولار.

- أما بالنسبة لسعر عيار فضة 880 جاء ليسجل 20.08 جنيه بما يعادل 0.68 دولار.

- وبلغ سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 21.86 جنيه بما يعادل 0.73 دولار.

- الفضة الأسترالي عيار 925 سجلت 21.11 جنيه بما يعادل نحو 0.71 دولار.

سعر سبيكة 50 جرام اليوم

- سجلت سبيكة الفضة وزن 200 جرام، اليوم سعر 5,709.80 جنيه بما يعادل 191.62 دولار.

- فيما سجلت سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا، سعر 1,501.68 جنيه بما يعادل 50.40 دولار.

- كما سجل سعر سبيكة الفضة وزن 100 جرام، 2,991.94 جنيه بما يعادل 100.41 دولار.