سعر جرام الفضة اليوم.. عيار 925 بـ21.08 جنيه

شهد سعر جرام الفضّة حالة من التذبذب اليوم الثلاثاء، على خلفية عدم استقراره في الأسواق العالمية، ورصد موقع «جولد برايس» المتخصص في أسعار الفضة، سعر الأعيرة المختلفة اليوم، ومنها 999 و880، فضلا عن الأسترالي والبريطاني.

سعر جرام الفضة اليوم

وجاء سعر جرام الفضة اليوم في مصر كما يلي.

- سعر جرام الفضة 30.34 جنيه، بما يعادل 1.03 دولار.

- أونصة الفضة 709.623 جنيه، بما يساوي 24.020 دولار.

- الفضة النقية من عيار 999 بـ22.77 جنيه، بما يعادل 0.77 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ21.83 جنيه، بما يعادل نحو 0.74 دولار.

- الفضة الأسترلي عيار 925 بـ21.08 جنيه، بما يعادل نحو 0.71 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ20.51 جنيه، بما يعادل نحو 0.69 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بـ18.23جنيه، بما يعادل 0.62 دولار.

- فضة عيار 880 بـ20.06 جنيه، بما يعادل 0.68 دولار.

أسعار سبائك الفضة اليوم

- سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا 1,500.71 جنيه بما يعادل 50.80 دولار.

سبيكة الفضة وزن 100 جرام 2,990.00 جنيه بما يعادل 101.21 دولار.

سبيكة الفضة وزن 200 جراما 5,706.11 جنيه بما يعادل 193.15 دولار.